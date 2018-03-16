Как готовят моряков-подводников: уникальные кадры из закрытого центра Минобороны РФ

В Обнинском учебном центре ВМФ России тренируются действующие экипажи подводных лодок. Офицеры, мичманы и сержанты по много раз выходят из опасных ситуаций, которые в боевом походе могут стоить им жизни - затопление и пожары, управление субмариной в сложных метеоусловиях, борьба за живучесть корабля.

Приборы в классах с максимальной точностью повторяют оборудование субмарин разных типов и габаритов. Все так, как моряки привыкли видеть на своих кораблях.

В общей сложности, Обнинский учебный центр подготовил более 74 тысяч подводников, почти 280 экипажей всех видов подводных кораблей.

Сейчас здесь проходят подготовку команды самых современных стратегических атомных субмарин и многоцелевых, ударных подводных лодок. Те, кого принято называть ядерным щитом России.