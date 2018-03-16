Юнармейцы приняли участие в конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути их решения - 2018»
В прошедшей в парке «Патриот» конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути их решения - 2018» приняли участие десятки юнармейцев
Всего в конференции принимали участие около 50 юнармейцев, сообщает пресс-служба всероссийского военно-патриотического общественного движения.
В рамках конференции прошла тематическая лекция с участием представителей Российской академии наук, ведущих высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности с последующим посещением выставки конференции и экскурсией по парку «Патриот».
Организатором конференции выступило Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.