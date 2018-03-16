В Ставрополе стартовала Всеармейская олимпиада по математике и физике среди довузовских образовательных организаций

В Олимпиадах принимают участие 29 команд всех довузовских училищ России в четырех номинациях (8, 9, 10, 11 классы). Общее количество участников – около 700 человек.

Победители будут определены во всех номинациях в личном и командном зачете. Также будут определены училища – победители и призеры в общекомандном зачете по математике и физике.

В состав жюри войдут не только преподаватели училищ, но и лучшие учителя физики и математики ставропольских лицеев и гимназий, а также ведущие преподаватели профильных кафедр Северо-Кавказского федерального университета.

Всех участников Олимпиад в свободное время ожидает разнообразная программа культурно-досуговых и интеллектуально-познавательных мероприятий: экскурсии, квесты, флешмобы, встречи с учеными, совместные чаепития.