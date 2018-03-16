Мы – охотники: подводник рассказал, как ведется борьба с подлодками НАТО

В новом выпуске программы «Военная приемка» командир дивизии подводных лодок проекта 971 «Щука-Б» Сергей Старшинов рассказал о тактике противодействия субмаринам НАТО, которые пытаются приблизиться к российским стратегическим АПЛ.

«Наша задача - сохранить боевую устойчивость этих кораблей, а значит, находиться между потенциальным противником и нашей подлодкой», - рассказал Старшинов.

Он подчеркнул, что задача по обеспечению боевой устойчивости подводных лодок - одна из наиболее важных, но не главная.

«Те, кто служит на этих АПЛ, это охотники по жизни и по службе. И это главная функция этих подводных лодок», - сказал офицер.

Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» - многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения. Всего по проекту планировалась постройка 25 кораблей. В 1983 —1993 годах было заложено 20 субмарин, из них 14 субмарин достроены, 10 из которых входят в состав ВМФ России.

На последней из них — К-335 «Гепард» флаг был поднят 4 декабря 2001 года в присутствии президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

С 2014 года четыре корабля проекта 971 «Щука-Б» проходят глубокую модернизацию на судоремонтном заводе «Звездочка», что должно приблизить их характеристики к подлодкам 4 поколения.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.