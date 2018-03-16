Российская атомная подлодка «Пантера» несколько дней следила за субмариной НАТО

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном подводным лодкам проекта 971 «Щука-Б», офицеры рассказали о том, как К-317 «Пантера» установила рекорд по слежению за субмариной потенциального противника.

«Состоялся первый контакт с иностранной подводной лодкой, который длился несколько дней и в то время он являлся рекордным для Военно-Морского флота по длительности слежения», - рассказал техник гидроакустической группы ПЛАК «Пантера» Александр Бразгун.

По словам командира дивизии «Щук» Сергея Старшинова, автономность подлодки ограничена только количеством провизии.

«Если еды в подлодку будет загружено на год, значит, она будет год выполнять поставленные задачи без ущерба для себя на протяжении этого времени», - пояснил офицер.

Ранее он рассказал о том, как во время уникальной операции «Щуки» дошли до американских баз и покинули их район, оставшись незамеченными.