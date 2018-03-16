Россия и Таджикистан завершили масштабные учения на южных рубежах республики

Основной этап совместного командно-штабного учения с подразделениями вооруженных сил России и Таджикистана завершился на полигоне Харбмайдон в 15 км от таджикско-афганской границы.

Военнослужащие двух армий отработали вопросы планирования, управления и взаимодействия при проведении совместной операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями с учетом опыта боевых действий в Сирии.

В ходе практических действий были отработаны совместные рейдово-поисковые действия спецназа с последующим применением разведывательно-ударных комплексов: по выявленным целям нанесли удары расчеты реактивных систем «Ураган», штурмовая авиация и вертолеты.

Условные боевики были блокированы с помощью управляемых мирных минных полей и окончательно разгромлены мотострелками при поддержке бронетехники

В практических действиях приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и более 400 единиц техники.