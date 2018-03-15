Военные вузы обеспечат современными и перспективными образцами вооружения

Военные вузы обеспечат современными образцами вооружения - через два года оснащенность вырастит до 70%, сообщил замминистра обороны России Николай Панков на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».

«Опережающими темпами модернизируется инфраструктура и учебно-материальная база военно-учебных заведений. Уже сейчас вузы обеспечены современными и перспективными образцами вооружения на 62%, а к 2020 году их доля возрастает до 70% и более», - сказал он.

По его словам, программы развития каждого военного вуза до 2020 года предусматривают упреждающую поставку в вузы современных образцов вооружения, техники и учебно-тренировочных средств.

«Программы предусматривают наращивание научного потенциала военно-учебных заведений, создание инновационной материально-технической базы для проведения научно-исследовательских работ в области обороны и безопасности государства», - добавил Панков.

Ранее первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что Россия благодаря новейшим технологиям возродилась как птица феникс.