Минобороны: Россия отправила миру интеллектуально-технологическое послание

Россия, показав свои новые военные технологии, восстала как птица феникс из пепла, заявил первый замминистра обороны России Руслан Цаликов на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».

«Вдруг, как феникс из пепла, Россия с новыми технологиями объявила себя миру в послании нашего президента. Некоторые считают, что это милитаристский блок послания, но мы так не считаем. Это блок интеллектуально-технологический, конечно, он для Вооруженных Сил», - сказал он.

По его словам, достигнутый высокий интеллектуально-технологический уровень необходимо поддерживать хорошей системой обучения и образования, без которого Россия «быстро займет место на задворках».

«Хочу напомнить, что мы никого не устрашаем. Может быть, кто-то напомнит, когда мы на кого последний раз напали? Можно сколько угодно по телевизору говорить про гибридные войны, не понимая, что это такое», - заявил Цаликов.

По его словам, Россия хочет на своей территории обеспечить безопасность и суверенитет.

«Понимаем, что мощные Вооруженные Силы нужны для любого суверенного государства, а тем более для такого, как Россия, занимающего седьмую часть суши, богатой всем, чем богата наша Земля», - подчеркнул он.

Цаликов добавил, что обороноспособность - это гарантия всего: мира и здоровья.