Ка-27 обнаружили у берегов Крыма «вражеские» подлодки: видео
Вертолетчики ЧФ отработали сброс гидроакустических буев в районе предполагаемого «вторжения».
Палубная авиация Черноморского флота провела учения по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника.
Во время тренировок экипажи Ка-27ПЛ сбрасывали гидроакустические буи, чтобы определить координаты целей.
Гидроакустический комплекс, которым оснащены вертолеты, способен находить цели на глубине до ста метров в радиусе восьми километров.
Если б поступила дополнительная команда, Ка-27ПЛ смогли бы уничтожить противника с помощью глубинных бомб.
Ранее подобные упражнения отработали экипажи вертолетов Балтийского флота.