Ка-27 обнаружили у берегов Крыма «вражеские» подлодки: видео

Палубная авиация Черноморского флота провела учения по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника.

Во время тренировок экипажи Ка-27ПЛ сбрасывали гидроакустические буи, чтобы определить координаты целей.

Гидроакустический комплекс, которым оснащены вертолеты, способен находить цели на глубине до ста метров в радиусе восьми километров.

Если б поступила дополнительная команда, Ка-27ПЛ смогли бы уничтожить противника с помощью глубинных бомб.

Ранее подобные упражнения отработали экипажи вертолетов Балтийского флота.