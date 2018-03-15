Для специалистов военного технополиса подготовят более тысячи квартир в Анапе
На первом этапе исследовательские площадки технополиса будут иметь площадь 267 тысяч квадратных метров.
Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallook
Для молодых специалистов в Анапе подготовят более тысячи квартир, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«Помимо этого, сделаем более 1 тысячи квартир для молодых специалистов, в том числе для тех, кто отслужит в технополисе», - отметил глава Минобороны.
Ранее сообщалось, что научные подразделения военного инновационного технополиса будут комплектоваться талантливой молодежью.