Шойгу пообещал «жесткий конкурс» для желающих служить в технополисе «Эра»

Минобороны РФ проведет жесткий отбор среди выпускников вузов, подлежащих призыву и желающих проходить службу в военном технополисе «Эра», заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России».

«Нам нужны хорошие ребята с хорошими мозгами. Вы знаете про технополис в Анапе. Мы очень надеемся, что нам удастся сделать там серьезный проект для обновления оборонно-промышленного комплекса», - сказал глава Минобороны.

Он напомнил, что более четырех лет назад были созданы научные роты, и желающих пройти службу в них было так много, что пришлось отбирать призывников по конкурсу.

«Тут будет что-то подобное, но гораздо жестче. Скорее всего, к июню объявим большой конкурс. Он будет очень своеобразным. Выпускники вузов, подлежащие призыву в Вооруженные силы, будут проходить конкурс для службы в технополисе», - подчеркнул Шойгу.

Проект инновационного технополиса «Эра», который строится в Анапе, представили 23 февраля Владимиру Путину. Создать инфраструктуру и организовать работу научно-исследовательского кластера Минобороны России планируется в текущем году.

На территории технополиса планируется размещение представительств государственных корпораций, малых инновационных предприятий, а также курирование представителями компаний работы научных рот в предметных областях.

По словам Шойгу, в технополисе смогут работать молодые ученые и выпускники технических вузов, для которых построят жилой комплекс на тысячу квартир.