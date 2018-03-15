Нам нужны энергичные ребята с хорошими мозгами - Шойгу

Осенью в Анапе начнет работу технополис Минобороны «Эра», в котором будут собраны лучшие ученые и разработчики со всей страны. Об этом сегодня заявил глава ведомства Сергей Шойгу на форуме «Россия - страна возможностей».

«Нам нужны энергичные ребята с хорошими мозгами. Мы приступили к созданию большого военного технополиса и очень надеемся на то, что удастся сделать серьезный прорыв в обновлении военной науки», - сказал министр.

Отвечая на вопросы участников форума, Шойгу отметил, что для молодых ученых и их семей в технополисе будут созданы все необходимые условия. В том числе Минобороны планирует построить для них больше тысячи современных квартир.