Для военного технополиса «ЭРА» отберут ученых нового поколения

В Минобороны России ведется комплексная работа по отбору талантливой молодежи для научной деятельности в Военном инновационном технополисе «ЭРА».

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Роман Кордюков во время конференции, посвященной искусственному интеллекту, которая впервые проходит в Подмосковье по инициативе Российской академии наук и при поддержке Минобрнауки России.

В рамках конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения-2018» генерал-майор Роман Кордюков отметил, что сегодня в Вооруженных Силах широко применяются разработки в области робототехники, беспилотных систем и комплексов, при этом востребованы новые технологии с использованием искусственного интеллекта.

Кадровую основу для решения подобных задач должны составить ученые нового поколения, система отбора которых, в первую очередь, будет ориентироваться на талантливую российскую молодежь и одаренных детей.

В настоящее время ГУНИД МО РФ в целях формирования системы подготовки научных специалистов в Военном инновационном технополисе «ЭРА» проводится работа по разработке методов и подходов по поиску и отбору одаренных детей и молодежи, способных эффективно решать задачи в сфере инновационных исследований и создания передовых технологий.

Достижения молодого поколения регулярно демонстрируются в ходе мероприятий конгрессно-выставочной деятельности, которые проводит Минобороны России, являясь органом исполнительной власти, формирующим основы военно-технической политики, добавил генерал-майор Роман Кордюков.