Шойгу сумел создать самую престижную оружейную выставку в мире - Герой России генерал-лейтенант Леонид Щербаков об «Армии-2018»

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (ГУНИД) Министерства обороны России генерал-майор запаса Александр Миронов на встрече с аккредитованными в Москве военными атташе сообщил, что военное ведомство нашей страны уже разослало приглашения в министерства обороны и диппредставительства многих государств мира. В этом году уже ставший традиционным МВТФ впервые будет совмещен по времени и месту с новой выставкой - Неделей национальной безопасности. Оба мероприятия пройдут 21-26 августа в Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) подмосковного военно-патриотического парка Минобороны РФ «Патриот», пишет еженедельник «Звезда».

Все флаги в гости

Глава ГУНИД Минобороны России Александр Миронов сообщил, что на форуме «Армия-2018» планируется увеличить количество национальных экспозиций и расширить географию иностранных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения, а также расширить экспозицию авиационной техники на аэродроме Кубинка с привлечением как отечественных, так и иностранных производителей.