Экипажи ЗРК «Тор-М2» успешно поразили крылатые ракеты «противника» под Астраханью

Небо Южного военного округа находится под полным контролем - это доказала 150-я мотострелковая дивизия. Экипажи зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» уничтожили крылатые ракеты условного противника.

В тренировках задействованы более 200 зенитчиков и 50 единиц боевой техники.

Бойцы в течение месяца осваивали новые комплексы в полевых условиях и отрабатывали нормативы. Финальным этапом учений являются боевые стрельбы.

Стрельбы выполняются по скоростным низко-высотным ракетам-мишеням «Саман». Все они были успешно поражены.