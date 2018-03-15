Специалисты войск РХБ защиты ВВО в Приморье устранили последствия химической атаки условных террористов

В Приморском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения войск РХБ защиты Восточного военного округа по ликвидации последствий применения химического оружия условными террористами.

Специалисты войск РХБ защиты провели наземную разведку местности, используя функционал разведывательных химических машин РХМ-6, а также осуществили забор проб грунта с целью осуществления дозиметрического и химического контроля.

В районе выполнения задач военнослужащие выполнили мероприятия по контролю за РХБ обстановкой, организации поисково-спасательных работ и безопасной эвакуации условно пострадавших.

Помимо этого военнослужащие выполнили учебную дезактивацию источников химической опасности с последующей обработкой военной техники и обеззараживанием местности с применением специальных тепловых машин ТМС-65У и авторазливочных станций АРС-14КМ.