Северный десант разведает маршруты для тренировок военного спецназа

В Ямало-Ненецком автономном округе стартовала экспедиция Северного десанта. Так называют самую подготовленную группу полярников для арктических походов.

Команда из шестнадцати путешественников отправилась из поселка Тазовского, чтобы в сложных арктических условиях испытать новое оборудование и последние отечественные разработки экипировки и техники.

Среди участников экспедиции - военные офицеры и представители концерна «Калашников». Они разведают новые маршруты для тренировок спецподразделений и обновят карты ледовой обстановки.

Новые сведения помогут военнослужащим, которые несут боевую вахту в арктических широтах.

Домой Северный десант вернется через месяц. Его маршрут пройдет через села Антипаюта и Гыда, Красноярск, Дудинку на Диксон.