В Минобороны рассказали, что нужно для успешного ведения кибервойн

Развитие технологий искусственного интеллекта сможет оказать эффективное противодействие в информационном пространстве и поспобствует будущим победам в кибервойнах, заявил замминистра обороны Юрий Борисов на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».

«Такое понятие, как кибервойны стало реалиями. Сегодня все баталии разыгрываются не на полях сражений, а сначала в информационном пространстве. Кто может его контролировать, кто умеет организовать противодействие нужным образом - тот является победителем», - сказал он.

По его словам, у России есть все возможности для развития технологий искусственного интеллекта.

«Наши ребята традиционно занимают первые места во всех математических и физических олимпиадах, заслуженно носят звание лучших программистов, российская математическая школа признана во всем мире», - подчеркнул он.

Борисов добавил, что все это является основой для серьезного рывка в «такой нужной и востребованной области, как искусственный интеллект».

Юрий Борисов отметил, что человечество подходит к новой эпохе, когда становится не достаточно просто быстрых вычислений, для обработки и хранения терабайтов информационных потоков нужны интеллектуальные системы.

«Здесь без систем искусственного интеллекта подобного человеческому мозгу, которые ведут обработку образами, распознают необходимую информацию, нам с вами не обойтись», - отметил он.

Заместитель министра обороны призвал ученых все усилия направить в эту перспективную сферу.