50 кг снаряжения и –17°С мороза: конкурс «Глубина» среди водолазов проходит в Калининграде

В Калининграде проходит армейский конкурс, преисполненный глубокого смысла – «Глубина». В нем соревнуются военные водолазы, которые устраняют под водой аварии и выбираются из затопленных отсеков. Это отборочный этап. Тем, кто преодолеет все подводные камни, предстоит участвовать во всероссийском конкурсе.

С собой водолазы берут все, что может понадобиться, ведь для того чтобы лишний раз «сбегать» на поверхность, может не хватить ни времени, ни воздуха.

Перепилить деревянный брус, разрезать стальные конструкции, чтобы как можно ближе подобраться к предполагаемой причине аварии - все это необходимо делать максимально быстро. Для профессионалов это обычная работа, рядовые будни, несмотря на то, что каждый элемент – это тяжелое испытание для неподготовленного человека.

Общий вес водолазного снаряжения составляет около 50 килограммов, ведь это еще без шлема. Каждое движение дается с трудом. При этом на глубине еще нужно выполнять тяжелую физическую работу.

В этом году конкурс профессионального мастерства «Глубина» будет проходить летом в городе Севастополь. Сегодня на Балтике немного другие условия для тренировки, но тем и сложнее испытание.

Современное снаряжение позволяет работать в самых разных условиях, поэтому тренируются водолазы в любую погоду.

«Месяц назад были морозы -17 — надеваем утеплитель и смело погружаемся, никаких проблем нету», - рассказал Антон Поддубный.

Клетка размером примерно 2 на 5 метров - это подводный тренажер, имитирующий отсек затопленного корабля. Задача водолаза - как можно быстрее проникнуть внутрь, в условиях замкнутого пространства расчистить завалы и ликвидировать пробоину.

«Это на суше, ну, взял и да перепилил. А под водой все по-другому, и человек по-другому уже думает. Чтобы снаряжение не подвело, слушать надо снаряжение», - рассказал водолаз Юрий Мирный.

Отборочный этап «Глубины» в ближайшее время определит лучших для участия во всеармейских соревнованиях, а затем и в международном первенстве. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки при прохождении полосы препятствий, оказании помощи терпящей бедствие подводной лодке, сборке герметичных конструкций под водой и других специальных дисциплинах.