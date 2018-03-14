Экипаж ВКС РФ отработал дозаправку в воздухе на скорости 500 км/ч в Хабаровском крае

Дозаправка в воздухе требует самого высокого уровня мастерства, который точно есть у пилотов оперативно-тактической авиации 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

С авиабазы Хурба в небо поднимаются экипажи бомбардировщиков Су-24М и Су-24. В соответствии с летным заданием экипажи точно в указанное время подходят к воздушному танкеру Ил-78. Дозаправку летчики отрабатывают в составе авиационных пар, а также по одиночке на скорости 500 км/час, при этом высота составляет от трех до пяти тысяч метров.

Дозаправка в воздухе – это обязательный и наиболее сложный элемент летной подготовки. Он позволяет увеличить радиус боевого применения практически в два раза. Один воздушный танкер Ил-78 способен в небе наполнить баки десяти истребителей и бомбардировщиков.