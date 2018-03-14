Танкисты соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к практическим занятиям на полигоне Прудбой

Танкисты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, начали проводить практические занятия на полигоне Прудбой.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, в течение недели военнослужащие изучат особенности эксплуатации танка Т-90А. На танкодроме механики-водители будут оттачивать навыки преодоления ограниченных проходов в минно-взрывных заграждениях, косогора, участков скоростной стрельбы и маневрирования.

Наводчики-операторы и командиры боевых машин повысят мастерство обнаружения и классификации целей, а также отработают порядок очередности их уничтожения.

Этапу практических действий предшествовали теоретические занятия, во время которых были использованы передовые методики обучения, применялись компьютерные динамические тренажеры-симуляторы, оснащенные мультимедийным оборудованием по огневой подготовке и вождению танков. Программное обеспечение современных тренажеров позволяет имитировать не только погодные условия, время года и дня, но и создавать единую для всех обучаемых виртуальную тактическую обстановку, возникающую во время реальных боевых действий.

Танк Т-90А имеет надежную броневую защиту и высокую маневренность, оснащен современным мощным ракетно-пушечным вооружением, новейшими средствами связи и эффективными системами управления огнем.