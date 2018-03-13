Герасимов обсудил с Данфордом обстановку в Восточной Гуте

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Восточной Гуте. Об этом сообщили в Минобороны России.

«13 марта 2018 г. по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии В.В.Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Дж.Данфордом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией в Сирийской Арабской Республике, а также обстановку в Восточной Гуте. По итогам переговоров Герасимов и Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты.