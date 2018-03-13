Опубликованы кадры противолодочного бомбометания Ка-27ПЛ

В Калининградской области среди экипажей вертолетов начался первый этап состязания по летной выучке среди лучших авиационных специалистов «Морской ас».

На данном этапе соревнования экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ, ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 отрабатывают зачетные задачи по навигации, боевому применению и технике пилотирования.В частности, противолодочные вертолеты занимаются поиском, обнаружением и уничтожением подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб.

Полеты и практическое бомбометание выполняются по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Всего на отборочном этапе конкурса «Морской ас» принимают участие более десяти вертолетов морской авиации флота.