Четыре тысячи военных досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Около четырех тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала досрочно проголосовали на выборах президента РФ, сообщил замруководителя рабочей группы по организации избирательного процесса в Вооруженных силах Российской Федерации Василий Волков.

«Военный электорат более организован, с удовольствием идет на выборы, потому что эти люди - государственники. Они понимают: от того, какая власть будет сформирована, будет соответствующая страна и Вооруженные силы», - сказал он.

По его словам, на территории воинских частей в России образованы 79 избирательных участков, за рубежом - 18.

В частности, в Сирии будет один избирательный участок - в посольстве.

«В Сирии наши военнослужащие и члены участковой избирательной комиссии будут обеспечивать и безопасность, и голосование», - уточнил Волков.

И добавил, что вопросам безопасности в день голосования уделят особое внимание.