Минобороны выбрало 50 лучших вариантов названия новейших вооружений

На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений. Интернет-пользователям предоставлена возможность выбрать названия из пятидесяти наиболее популярных предложений для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой, беспилотного подводного аппарата.

1 марта 2018 г. на сайте Минобороны России был запущен специальный сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений, о которых было доведено в ходе ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

За истекший период специальный сервис на сайте Минобороны России посетило более 870 тысяч пользователей, из которых около трети – граждане иностранных государств. Посетителями направлено более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений.

Минобороны России проведена обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения. Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта.