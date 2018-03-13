Российский фрегат с ракетами «Калибр» взял курс на Средиземное море: видео

По словам Трухачева, данный поход для фрегата является первым в 2018 году и выполняется согласно с планом ротации. Корабль пройдет через черноморские проливы, при этом экипаж уже провел корабельные учения.

Военнослужащими были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом «Калибр-НК».

«Адмирал Эссен» — второй сторожевой корабль проекта 11356. Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Автономность плавания - 30 суток, экипаж - 180 человек.