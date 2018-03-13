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В Минобороны рассказали, как относятся к активности НАТО у российских границ

Константин Федоров
14:07 13.03.2018
В военном ведомстве считают, что западным партнерам нужно сесть за стол переговоров, прекратив предъявлять претензии.
В Минобороны рассказали, как относятся к активности НАТО у российских границ
Фото: Минобороны РФ

У Москвы нет алармистских настроений из-за военной активности НАТО, заявил газете «Красная звезда» замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, западным партнерам необходимо прекратить предъявлять новые претензии, нужно вместе с российской стороной сесть за стол переговоров и договориться.

«Действительно, со стороны стран Запада были свернуты связи, которые некоторое время назад прекрасно себя зарекомендовали. В частности, существовал и работал механизм консультаций в Совете Россия-НАТО. Считаем, что все позитивные наработки надо восстановить, направить отношения в русло политического диалога. Альтернативы ему нет», - сказал Фомин.

Он отметил, что военная деятельность НАТО во главе с США в последние годы значительно активизировалась - вблизи западных границ России за последние годы прошли свыше 50 учений.

В 2017 году на территорию стран Балтии и Польши перебросили четыре батальонные тактические группы, контингент натовских войск за счет этого увеличился на 10 000 военнослужащих.

«На территории Европы создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества. Сформирован тыловой запас, необходимый для оперативного развертывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей размещенный в Европе контингент США» , - пояснил генерал.

По его словам, новым приоритетом деятельности НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого «военного Шенгена», суть которого состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ.

«Вся военная активность североатлантического блока носит ярко выраженный антироссийский характер. Это прослеживается не только в подготовке соответствующей инфраструктуры, но и в замыслах учений. В них роль противника, как правило, играет русскоговорящий персонал, используется советская и российская техника, находящаяся на вооружении армий стран Восточной Европы, членов НАТО», - подчеркнул Фомин.

И добавил, что эти приготовления в целом плохо сказываются на всей архитектуре безопасности в Европе. Что и было отражено у Владимира Путина в послании Федеральному Собранию.

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