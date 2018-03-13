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В Сирии к режиму перемирия присоединились три населенных пункта

Константин Федоров
11:20 13.03.2018
В течение суток российский Центр по примирению сторон подписал соглашения с несколькими сирийскими территориями.
В Сирии к режиму перемирия присоединились три населенных пункта
Фото: Samer Bouidani / dpa / Globallook

В Сирии специалистами Центра по примирению сторон подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов Хуайз, Шария и Эль-Хуайджа провинции Хама к режиму прекращения боевых действий, сообщает Минобороны.

Кроме того, российские военные обеспечили безопасность прохождения гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа общим весом 123 тонны.

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала 11 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.

В целом, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Однако, по информации Минобороны РФ, США вынашивают планы по нанесению ракетно-бомбового удара после инсценировки боевиками химатаки против мирных сирийских жителей.

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