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Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску - Генштаб ВС РФ

Константин Федоров, Александра Селезенева
10:50 13.03.2018
Американская операция может быть проведена после инсценировки боевиками химической атаки против мирных жителей.
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallook

По имеющимся у Минобороны РФ сведениям, после провокации боевиков с химоружием, США планируют обвинить в его применении правительственные войска Сирии и в качестве ответной меры нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

На селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ он заявил, что одной из важнейших задач, решаемых в настоящее время Вооруженными Силами Российской Федерации, является стабилизация обстановки в Сирийской Арабской Республике.

По его словам, в результате реализации астанинских договоренностей успешно функционируют зоны деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и на юге Сирии. Количество нарушений режима прекращения боевых действий неуклонно снижается.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в пригороде Дамаска Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования продолжают систематические обстрелы жилых кварталов столицы Сирии. В результате огня боевиков только за последний месяц погибло 15 и ранено 133 мирных жителя.

Террористы и примкнувшие к ним формирования так называемой «умеренной» оппозиции насильно удерживают местных жителей, используя их в качестве «живого щита».

Ими жестко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район. Только вчера при разгоне демонстраций в населенном пункте Хаммурия террористами были расстреляны четыре и ранены 10 человек, а в населенном пункте Кафр-Батна убито пять и ранено 12 мирных граждан.

Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации. С начала действия резолюции Совета Безопасности ООН 2401 от 24 февраля 2018 г. по созданному Российской Федерацией гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции, в том числе этой ночью 76 человек.

По договоренности с лидерами боевиков, сегодня планируется вывод из района Думы еще более 1 тысячи боевиков и мирных жителей.

Российским центром по примирению враждующих сторон организовано 11 гуманитарных акций, в ходе которых нуждающимся гражданам оказана медицинская помощь, доставлены продукты питания и предметы первой необходимости.

Принимаемые меры позволили организовать проведение двух гуманитарных конвоев ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, которыми в Восточную Гуту было доставлено 318 тонн продовольствия и медикаментов.

Вместе с тем у Минобороны РФ имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты «белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции.

Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрисс.

По имеющимся сведениям, после провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые «доказательства» якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и «поддерживающего его российского руководства».

В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска.

В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.

В случае возникновения угрозы жизни российским военнослужащим, Вооруженные Силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять.

Мероприятия по дальнейшей нормализации обстановки вокруг столицы Сирии продолжаются.

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