Два ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» поступили в авиаполк на Кубани

Два ударных вертолета Ка-52 поступили на вооружение воинской части 4-й армии ВВС и ПВОв Краснодарском крае, сообщил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По словам Астафьева, в данный момент проводится окончательная сборка вертолетов, после чего техника будет передана личному составу воинской части.

Ка-52 - ударный вертолет, созданный для уничтожения бронетехники, живой силы и низколетящий малоскоростных воздушных целей. Создан на базе вертолета Ка-50 «Черная акула».