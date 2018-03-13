Штурм с неба: экипажи Су-25СМ впервые поразили «противника» ракетами класса «воздух-земля» в Приморском крае

Экипажи штурмовиков Су-25СМ впервые поражают мишени управляемыми ракетами класса «воздух-земля». Кроме того, летчики также отрабатывают бомбометание, наносят удары неуправляемыми ракетами, поражают мишени из скорострельной авиационной пушки.

Цель - радиолокационная станция условного противника. Штурмовая авиация Восточного военного округа приступает к выполнению задания.

Полет в паре, визуальная разведка, выход на цель, атака - на специализированном полигоне в Приморье пилоты отрабатывают приемы нанесения ракетно-бомбовых ударов.