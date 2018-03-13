В инженерном соединении ВВО в Хабаровском крае проведена проверка боеготовности дежурного подразделения антитеррора

В инженерном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, в ночное время суток состоялась проверка боеготовности дежурного подразделения антитеррора.

В ходе мероприятия военнослужащие выполнили поиск и блокирование диверсионно-разведывательной группы условного противника, пытавшейся проникнуть на объект и захватить один из объектов парка боевых машин воинской части.

Под прикрытием бронетранспортеров БТР-80 и применения стрелкового оружия, а также приборов ночного видения, группа антитеррора выполнила захват условных террористов.

Кроме того, в ходе мероприятия были отработаны нормативы по эвакуации условно раненного военнослужащего, РХБ разведке объекта. При отработке действий и их наглядности было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

Проверки подразделений антитеррора проводятся с целью, повышения уровня боевой подготовки военнослужащих.