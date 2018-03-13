На полигоне Черноморского флота начался полевой выход ракетно-артиллерийского соединения

В соответствии с планом боевой подготовки дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бастион» и «Бал», самоходных артиллерийских комплексов «Берег» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке практических задач в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, целью сбора является слаживание подразделений, повышение практических навыков командиров различных степеней в управлении огнем.

Совершив марш, военнослужащие ракетно-артиллерийского соединения, прибыли на полигон Железный Рог. В полевых условиях оборудованы палаточные городки, места стоянки техники, а также позиции пусковых ракетных установок и артиллерии.

Во время сбора расчеты выполнят комплексы учебно-боевых задач, в числе которых маршевая подготовка, нормативы по инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, развертыванию комплексов к боевому применению, подготовка к стрельбе и смене огневых позиций, а также задачи по разведке целей с использованием беспилотных летательных аппаратов и управлению огнем.