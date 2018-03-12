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Возможности по ведению воздушной разведки выросли более чем в 12 раз – Минобороны

Константин Тигров
22:35 12.03.2018
Командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков рассказал о комплектовании соединений ВДВ.
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-десантные войска - высокомобильный род войск, способный в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении. Особое внимание уделяется укомплектованию соединений и воинских частей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, заявил Сердюков.

По его словам, в комплектовании войск военнослужащими по контракту определены приоритеты. В первую очередь комплектуются воинские должности:

- сержантского состава, которые укомплектованы на 100%;

- специалистов по эксплуатации новых образцов вооружения, военной и специальной техники, требующих дополнительной подготовки (водительского состава, связи, радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и другие).

Кроме того, военнослужащими по контракту в приоритетном порядке укомплектовываются батальонные тактические группы, которые содержатся в готовности к немедленному выполнению задач по предназначению. Количество батальонных тактических групп в войсках ежегодно растет.

Граждане, поступающие на военную службу по контракту из запаса, обязательно проходят интенсивную общевойсковую подготовку. Кроме того, в войсках организована переподготовка военнослужащих по контракту на специальности обеспечивающие боевую готовность.

Военнослужащие по призыву – это один из источников комплектования войск военнослужащими по контракту.

В настоящее время, более 10% военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в ВДВ, принимают решение о дальнейшем прохождении военной службы по контракту.

Увеличение боевых возможностей Воздушно-десантных войск достигается за счет совершенствования организационно-штатной структуры и системы управления войск, оснащении их современными образцами вооружения, военной и специальной техники в соответствии с государственной программой вооружения.

В соединения и воинские части уже поступило более 42 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, что позволило увеличить возможности по огневому поражению на 16%, повысить уровень живучести на 20%, а маневренные возможности увеличились в 1,3 раза.

Реализация заданий государственного оборонного заказа в 2012-2017 годах в интересах Воздушно-десантных войск позволила повысить долю современных образцов в 3,5 раза, в том числе основными образцами:

- средствами десантирования и парашютными системами - в 1,4 раза;

- ракетно-артиллерийским вооружением, в том числе средствами противовоздушной обороны - в 3,5 раза;

- бронетанковым вооружением и техникой - в 2,4 раза.

В настоящее время, в Воздушно-десантных войсках на вооружении поставлено пять батальонных комплектов БМД-4М и БТР-МДМ, семь самоходно-артиллерийских дивизионов оснащенных модернизированными 120 мм самоходно-артиллерийскими орудиями 2С9-1М и модернизированными пунктами разведки и управления огнем артиллерии 1В119-1, переносными радиолокационными станциями разведки «Аистенок» и «Соболятник», обеспечивающие интеграцию самоходно-артиллерийских дивизионов в АСУ ВДВ, что существенно сокращает время обнаружения и поражения целей.

С учетом спланированных поставок современных новых и отремонтированных (модернизированных) образцов ВВСТ по ГОЗ-2018 в парашютно-десантные (десантно-штурмовые) подразделения поступит два батальонных комплекта БМД-4М и БТР-МД, в подразделения артиллерии - два артиллерийских дивизиона 120 мм модернизированных самоходно-артиллерийских орудий 2С9-1М, в подразделения противовоздушной обороны – дивизионный комплект современных средств разведки и управления МП-Д и МРУ-Д, в подразделения радиационной, химической и биологической защиты войск - 3 полковых комплекта разведывательных химических машин РХМ-5М.

Доля современных образцов ВВСТ в войсках при этом, возрастет в этом году до 63,4%.

Одним из приоритетных направлений развития Воздушно-десантных войск является формирование подразделений беспилотных летательных аппаратов и оснащение их современными комплексами.

С 2012 года сформировано семь подразделений беспилотных летательных аппаратов, в результате чего возможности по ведению воздушной разведки возросли более чем в 12 раз.

В рамках развития системы управления основным направлением является ее автоматизация.

В настоящее время, большинство боевых соединений полностью оснащены современными автоматизированными средствами управления «Андромеда-Д», при этом подразделения немедленного применения обеспечены на 100 %.

В настоящее время оснащение войск продолжается в соответствии с государственной программой вооружения и государственным оборонным заказом без срывов сроков поставки.

Оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей и сокращению сроков приведения их в боевую готовность. Внезапные комплексные проверки боевой готовности, проводимые под руководством Верховного Главнокомандующего, министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, показали высокий уровень готовности войск к выполнению задач по предназначению.

По сравнению с 2012 годом количество мероприятий боевой подготовки увеличилось на 74%, в 2 раза больше десантировано ВВСТ и грузов, ежегодно совершается более 200 тысяч прыжков с парашютом в сложных метеоусловиях днем и ночью.

В заключение, хочу отметить, что Воздушно-десантные войска и в дальнейшем будут играть значимую роль в системе военной безопасности России. Они должны быть готовы к решению новых многоплановых задач, существенно отличающихся от тех, которые стояли перед ними еще 10-15 лет назад.

Войска продолжат развиваться в качестве основы сил быстрого реагирования, при этом основные усилия до 2021 года будут направлены на совершенствование боевой подготовки, а также на повышение уровня обеспеченности современными образцами вооружения и военной техники до 70 %.

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