Российский фрегат «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» вышел в первый морской поход

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота вышел в первый в 2018 году морской поход. В соответствии с планом ротации фрегат взял курс из Севастополя на черноморские проливы. Об этом сообщили в Минобороны.

«Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону. В процессе подготовки в пункте постоянного базирования и при выходах в море экипаж корабля провел корабельные учения по различной тематике в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ РФ», - говорится в сообщении.

В походе были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом «Калибр-НК» с выполнением электронных пусков.

«Адмирал Эссен» - второй фрегат морской зоны и первый серийный корабль этого проекта. Он назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. «Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой.