Военные пенсионеры смогут поучаствовать в конкурсе «Наших песен удивительная жизнь»

Оргкомитет II Всероссийского конкурса бардовской песни «Наших песен удивительная жизнь» принял решение о приеме заявок от военных пенсионеров. Об этом сообщил соорганизатор конкурса, председатель общественной организации «Московские Суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, положительное решение было принято в связи с многочисленными обращениями от жителей страны и представителей ветеранских общественных организаций.

Всероссийский конкурс бардовской песни для пенсионеров в рамках проекта «Наших песен удивительная жизнь» стартовал в конце прошлого года. Акция направлена на сохранение авторской песни, как части поэтического и музыкального культурного наследия России.

Участниками могут быть авторы и исполнители бардовской песни из всех регионов Российской Федерации, являющиеся пенсионерами по возрасту.

Желающим принять участие в конкурсе, включающим два тура, необходимо до 25 марта 2018 года прислать свои заявки и записи песен организаторам конкурса.

В конкурсной программе пять номинаций: полный автор песен (поющий поэт), автор музыки песен (на стихи других авторов), исполнитель (песен других авторов), дуэт и ансамбль.

Председатель жюри - народный артист России Михаил Ножкин.

Подробная информация и результаты будут размещены на сайте конкурса www.konkurs-bard.ru

Финал Всероссийского конкурса бардовской песни «Наших песен удивительная жизнь» состоится в мае 2018 года.

Организатором конкурса выступила «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».