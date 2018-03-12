Началась проверка боеготовности уникального соединения Сухопутных войск
Отдельная миротворческая бригада ЦВО поднята по тревоге в рамках учений.
В Самарской области начались занятия отдельной миротворческой бригады Центрального военного округа.
После завершения мероприятий по проверке боеготовности, подразделения совершат марш на Тоцкий полигон в Оренбургской области, где пройдут тактико-специальные учения с отработкой профильных задач.
В них примут участие более тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники.
Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации.
Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.