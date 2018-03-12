В Санкт-Петербурге отпразднуют 60-летие атомного подводного флота РФ

Встреча нескольких поколений подводников ВМФ России в Санкт-Петербурге, которая состоится в большом концертном зале «Октябрьский» 12 марта, даст старт мероприятиям, посвященным 60-летию атомного подводного флота России, которое отмечается в 2018 году.

Встреча и торжественный вечер пройдут под руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Королева. В ней примут участие подводники сразу нескольких флотов - Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, ветераны Военно-Морского Флота, учащиеся военно-морских образовательных учреждений, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса и конструкторских бюро, представители Администрации Санкт-Петербурга. В торжественном вечере примут участие Эдита Пьеха, Игорь Скляр, Ольга Кормухина, а также художественные коллективы флотов ВМФ России, которые посвятят свои песни подводникам ВМФ России.

Ожидается, что в период с марта по июль в Санкт-Петербурге, в пунктах базирования флотов, в регионах пройдет ряд мероприятий, посвященных созданию 60-лет назад атомного подводного флота России.

Именно 60 лет назад, 4 июля 1958 в 10:03 первая атомная подводная лодка «К-3» дала ход под атомной силовой установкой. Академик Александров, присутствовавший в этот исторический момент на борту АПЛ, записал в журнале пульта главной энергетической установки: «Впервые в стране на турбину без угля и мазута был подан пар».

Построив в 1958 г. первую советскую АПЛ «К-З» («Ленинский комсомол»), ВМФ уже в 1961 г. имел 9 АПЛ - 4 ракетных и 5 торпедных. Первая опытная лодка пр. 627 «К – 3» была разработана Специальным конструкторским бюро № 143 (СКБ-143, ныне — СПМБМ "Малахит") под руководством главных конструкторов Н. А. Доллежаля, В.Н. Перегудова и научного руководителя академика А.П. Александрова.