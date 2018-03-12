Минобороны показало зрелищные кадры стрельбы снарядами «Краснополь» из «Мста-С»

Артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы на Лужском полигоне из самоходных гаубиц «Мста-С» высокоточными модернизированными снарядами «Краснополь».

Отмечается, что снаряд калибром 152 и 155 мм является управляемым, он снабжен реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.

Вероятность попадания «Краснополя» в цель составляет около 95%, что делает боеприпас эффективнее сотни других обычных. Доказательство тому — успешное применение «Краснополей» во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии.