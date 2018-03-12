Ка-52 «Аллигатор» испытали «в бою» пилоты ЗВО

Пилоты Западного военного округа совершили первые полеты на новых ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор». Они отработали развороты, резкое снижение на боевых машинах и ракетные залпы по условному противнику.

Военная часть в Смоленской области сформирована недавно, в декабре прошлого года и только получила первые «Аллигаторы» с завода на Дальнем Востоке. Новые вертолеты сначала перебросили самолетами военно-транспортной авиации в Псковскую область, а откуда уже своим ходом, экипажи отправились к месту постоянного базирования.

После выполнения летно-тактических задач пилоты приступят к выполнению первых тренировочных полетов на боевое применение вертолетов.