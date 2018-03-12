Крейсер ТОФ «Варяг» отразил массированный воздушный удар «противника» в Японском море

Флагман Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» вынуждает сейчас волноваться Японское море. Там он отрабатывает так называемую курсовую задачу №2, а именно - действия корабля по предназначению.

Крылатыми ракетами «Базальт» гвардейский крейсер «Варяг» разбивает морскую группировку условного противника. Затем, по плану учений, экипаж с помощью средств ПВО отражает массированный воздушный удар.

Уничтожив морские и воздушные цели, которые представляют собой первоочередные задачи, моряки приступают к своим постоянным обязанностям - охране и обороне корабля.