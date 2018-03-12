Военные в ЮВО отработали удары из огнеметов «Шмель» по мишеням

Огонь вели из реактивных пехотных огнеметов «Шмель» по целям, расположенным на дальности от 400 до 800 метров.

Мишени имитировали бронетехнику, инженерные сооружения и живую силу противника. Поразив цель, расчет тут же менял позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Все делалось максимально быстро - для этого бойцы сдавали нормативы.