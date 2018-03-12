В Минобороны сообщили о скором начале утилизации ракет «Сатана»

Министерство обороны России намерено в ближайшее время приступить к утилизации межконтинентальных баллистических ракет «Воевода», которые на Западе известны под названием «Сатана». На смену им придут межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

Соответствующее заявление в интервью изданию «Красная звезда» сделал заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

«На вооружении Российской армии есть жидкостная тяжелая ракета, которая имеет достаточно серьезную энергетику и позволяет выводить большой объем нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана «Воевода», а на Западе ее называют «Сатана», — сказал он.

Борисов отметил, что ракета «уже на финише своего жизненного цикла».

Ранее сообщалось, что ракета РС-28 «Сармат», представленная Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию, производится на Красноярском машиностроительном заводе. Стартовая масса изделия - более 200 тонн, а забрасываемый вес - до 10 тонн.