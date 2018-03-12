Военнослужащие соединения МТО ВВО обеспечили войска водой, топливом и свежим хлебом в ходе ТСУ в Бурятии

В ходе активной части масштабного тактико-специального учения с военнослужащими соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, специалисты трубопроводных подразделений проложили десятки километров магистрального трубопровода для доставки топлива на полевые заправочные станции. В частности, была осуществлена подача более 4 тыс. тонн авиационного керосина.

На специализированных полевых заправочных комплексах была произведена заправка более 700 единиц военной техники. На базе развернутых подвижных ремонтно-слесарных и танкоремонтных мастерских было восстановлено около 20 условно неисправных единиц тяжелой гусеничной техники, в том числе танков Т-72Б3, а также около 30 единиц автомобильной техники.

«Одновременно в бункер данного автомобиля укладывается 84 трубы – это 560 метров. Дальше происходит дозагрузка с автомобиля трубовоза и продолжается машинный монтаж. В основном данная техника используется в местах где имеются проселочные дороги и дороги с асфальтированным покрытием», - рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» командир отдельного трубопроводного батальона Николай Гришин.

Также военнослужащие развернули в полевых условиях базу материально-технического обеспечения, военные водители с использованием штатных грузовых автомобилей осуществили доставку передовым подразделениям около 3 тыс. грузов различного назначения, в том числе боеприпасы и более 900 тонн топлива. Для осуществления доставки грузов специалистами соединения было восстановлено более 50 км автодороги. На определенных ее участках были расчищены снежные завалы.

Кроме того, специалисты-хлебопеки мобильного хлебозавода в полевых условиях изготовили более 12 тонн хлебных изделий.Всего к учению было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники.