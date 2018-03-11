Путин: Вооруженные Силы были фактически созданы заново

Сегодняшние военные ведут себя также героически, с полной отдачей, как и во все времена. Об этом заявил президент Владимир Путин.

О современных героях и развитии армии он рассказал журналисту Андрею Кондрашову. Его документальный фильм, который так и называется «Путин», появился в Сети.

Все поколения россиян, отметил глава государства, никогда не жалели себя, если жизнь ставила их в сложные условия. Что же касается именно Вооруженных Сил, то они, по словам президента, были фактически созданы заново.

«С 2013 года ВКС получают по 200 летательных аппаратов ежегодно. То есть мы можем с полной уверенностью сказать, что наша армия не просто возродилась, мы создали новую армию. Появились новые совершенно подразделения, таких формирований раньше в составе Вооруженных Сил не было. И они себя блестяще зарекомендовали в Сирии», - констатировал глава государства.

При этом Владимир Путин особо отметил, что обеспечивая собственную обороноспособность, другим странам Россия не угрожает. Это касается и арктических территорий, которые, по словам президента, наша страна намерена развивать и впредь, в том числе, и с точки зрения безопасности.

Глава государства, в частности, сообщил, что Россия создаст еще более мощный ледокольный флот нового поколения.