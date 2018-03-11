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Путин: Россия создаст еще более мощный ледокольный флот нового поколения

Вадим Синицын
17:14 11.03.2018
Россия является единственной страной, имеющей атомный флот ледоколов, но это еще не предел.
Фото: Kiselev d / Wikipedia
Видео: Дмитрий Киселёв/ ВКонтакте

Президент России Владимир Путин рассказал о планах развития российского флота ледоколов и деятельности в Арктике. Информацией глава государства поделился в интервью журналисту Андрею Кондрашову для фильма «Путин».

Президент подчеркнул, что ни одна страна мира не имеет атомного ледокольного флота, кроме России, причем такой флот имел еще Советский Союз. Более того, существуют конкретные планы по созданию атомного ледокольного флота нового поколения.

Флот ледоколов помогает развивать арктические территории России. Президент отметил, что сегодня россияне «не просто вернулись в Арктику, а поселились заново и крепко». В этом регионе размещены базы для слежения за пусками чужих ракет, военная база ПВО, на Новосибирских островах строится новый аэродром.

«Мы грозить никому не будем, но мы, используя наши преимущества, в данном случае, территориального характера, обеспечим безопасность РФ и ее граждан. В этом смысле арктический регион для России крайне важен», - отметил президент (цитата по агентству «Интерфакс»).

В ходе той же беседы Путин рассказал о том, как побывал внутри нового российского танка Т-14 «Армата». Президент отметил, что осмотр всей новой российской военной техники являются частью его работы как Верховного главнокомандующего.

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