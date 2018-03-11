Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина в Сирии

Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге, который совершил ефрейтор Денис Портнягин в Сирийской арабской республике. О героизме ефрейтора глава государства напомнил в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин».

Ефрейтор Денис Портнягин проявил героизм в неравном бою против террористов. Он находился в составе группы спецназа из нескольких человек, которая не дрогнула и приняла бой против численно превосходящих боевиков, когда отошла регулярная сирийская армия.

Схватка с террористами произошла 16 августа 2017 года. Тогда командир группы Портнягина получил ранение, второй офицер также был ранен. Ефрейтор взял организацию боевой работы на себя, отразил несколько атак боевиков и подготовился к самоподрыву, чтобы избежать возможного пленения. Кроме того, Портнягин практически вызвал огонь артиллерии и авиации на себя, чтобы отсечь атакующих террористов. Ему удалось выстоять, дождаться другой группы спецназа и выбраться из схватки.

«Он не просто отражал атаку террористов. Их было-то всего четыре или пять человек - это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации нашей. Неожиданная атака боевиков, регулярная армия отошла, некоторые подразделения сирийской армии… наши остались. Приняли этот бой», - сказал президент (цитата по агентству «Интерфакс»).

Ранее Путин наградил участников военной операции в Сирии. Звание Героя России получили генерал-полковник Сергей Суровикин, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин. Кавалерами ордена Святого Георгия IV степени стали Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин.