Для отработки действий новейшего гиперзвукового комплекса «Кинжал» было выполнено 250 полетов

Заместитель начальника Государственного летно-испытательного центра им. Чкалова Валерий Анцибор рассказал, что новейший авиационный ракетный комплекс «Кинжал» на опытно-боевом дежурстве стоит с 1 декабря 2017 года. Только с начала этого года было выполнено свыше 250 полетов для отработки действия комплекса.

«С начала года по планам опытного боевого дежурства и полетов на боевую подготовку комплексом выполнено более 250 полетов. Летный состав подготовлен в полном объеме, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Готовы к выполнению задач по предназначению», – заявил Анцибор.

Напомним, сегодня, 11 марта, были обнародованы кадры практического учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты из ракетного комплекса «Кинжал». Минобороны России показало в действии гиперзвуковое оружие, которое не имеет аналогов благодаря высоким летно-техническим характеристикам МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью.

Ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для уничтожения морских и наземных целей на расстоянии до двух тысяч километров. Маршевый двигатель, который установлен на ракете, в считанные секунды способен разогнать боезаряд до скорости в несколько раз превышающей скорость звука.

Гриф «Совершенно секретно» с «Кинжала» снял президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Президент назвал его «идеальным оружием», способным гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.