«Идеальное оружие»: почему российский гиперзвуковой «Кинжал» не имеет конкурентов

Министерство обороны России показало в действии гиперзвуковое оружие, не имеющее мировых аналогов благодаря высоким летно-техническим характеристикам МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью.

В воскресенье, 11 марта, были обнародованы кадры практического учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты из новейшего авиационного ракетного комплекса «Кинжал», который выполнили экипажи ВКС России.

Видео было предназначено в том числе и для тех, кто, возможно, сомневался в словах российского президента Владимира Путина, когда в Послании к Федеральному Собранию Верховный главнокомандующий снял гриф «Совершенно секретно» с этого супероружия.

Президент назвал его «идеальным на сегодняшний день», и подчеркнул, что «Кинжал» способен гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

При этом сам ракетный комплекс уже с 1 декабря стоит на опытно-боевом дежурстве, а личный состав отрабатывает навыки его применения. Только с начала 2018 года было выполнено более 250 полетов для отработки действия комплекса, отметил заместитель начальника Государственного летно-испытательного центра им. Чкалова Валерий Анцибор.

«С начала года по планам опытного боевого дежурства и полетов на боевую подготовку комплексом выполнено более 250 полетов. Летный состав подготовлен в полном объеме, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Готовы к выполнению задач по предназначению», - заявил летчик-испытатель 1-го класса полковник Валерий Анцибор.

В день проведения учений летчики ВКС РФ были подняты по учебно-боевой тревоге, а на полосе аэродрома Южного военного округа их ожидали модернизированные МиГ-31, способные вывести «Кинжал» в стратосферу.

После взлета истребитель-перехватчик с подвешенной к нему гиперзвуковой ракетой за считанные минуты доставил «Кинжал» в район сброса.

Уникальность комплекса в том, что самолету, который его несет, не нужно заходить в зону действия ПВО противника, потому что «Кинжал» можно запускать прямо из ближнего космоса.

В Минобороны отметили, что пуск прошел штатно и гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне, а в ходе учений были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса.

«Кинжал» предназначен для уничтожения наземных и морских целей на расстоянии до двух тысяч километров. Маршевый двигатель, установленный на ракете, в считанные секунды разгоняет боезаряд до скорости, в несколько раз превышающей скорость звука.

При этом в полете «Кинжал» выполняет маневры уклонения, хотя и без этого ни один перехватчик в мире не сможет догнать такую ракету.

То, что снаряд обязательно долетит до цели в любую погоду и в любое время суток, подтвердили многочисленные испытания.

Наличие комплекса «Кинжал» расширяет возможности ВКС РФ по реагированию на возможную агрессию в отношении России и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий.