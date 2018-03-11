МиГ-31 выполнил учебно-боевой пуск ракеты комплекса «Кинжал» из стратосферы: видео

Экипаж истребителя МиГ-31 выполнил практический учебно-боевой пуск ракеты новейшего гиперзвукового комплекса «Кинжал». Об этом сообщает Министерство обороны России.

Истребитель выполнил пуск ракеты из стратосферы. Он прошел штатно, гиперзвуковая ракета успешно поразила заданную цель на полигоне. В ходе пуска подтвердились тактико-технические характеристики и показатели высокоточного ракетного комплекса «Кинжал».

Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. С начала года по плану боевой подготовки экипажами авиационного комплекса выполнено более 250 полетов. Летчики подготовлены в полном объеме, тренировки проходили днем и ночью, в различных метеоусловиях.

О постановке комплекса «Кинжал» на боевое дежурство впервые сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Важнейшим этапом в разработке современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены», - сказал президент.

Уникальные характеристики авиационного ракетного комплекса «Кинжал» позволяют доставить ракету в точку сброса за считанные минуты. Сама ракета летит со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. Кроме того, она способна осуществлять маневрирование на всей траектории полета. Все это позволяет ракете преодолевать системы ПРО и ПВО и доставлять обычные и ядерные боевые заряды на дальность более двух тысяч километров.